Sport Kort: Half jaar voorwaardelijk voor gooien van flesje naar Payet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Half jaar voorwaardelijk voor gooien van flesje naar Payet

20.25 uur: De man die zondagavond tijdens het duel tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille een flesje water wierp naar middenvelder Dimitri Payet is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar, met een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie had zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem geëist. De 32-jarige dader kreeg tevens een stadionverbod vijf jaar.

„Ik weet niet wat mij bezield heeft”, verklaarde de veroordeelde fan van Lyon. „Misschien was het euforie, ik weet het echt niet.” Hij verontschuldigde zich ten aanzien van Payet en zei dat het niet zijn bedoeling was de Marseille-speler op zijn hoofd te raken.

Na het incident in de 4e minuut van de wedstrijd keerden beide teams terug naar de kleedkamers. Bijna twee uur na de onderbreking besloot de scheidsrechter het duel niet meer te hervatten, omdat de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kon worden.

Olympique Lyon, de club van trainer Peter Bosz, dient de thuisduels voorlopig zonder publiek af te werken. De tuchtcommissie buigt zich op 8 december over de zaak en beslist dan onder meer wat er gebeurt met het restant van de wedstrijd tegen Marseille. Net als in Nederland wordt ook het Franse voetbal dit seizoen geteisterd door supportersrellen en ongeregeldheden in de stadions.

Tottenham meldt verlies van 95 miljoen euro

18.15 uur: De Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur heeft vorig seizoen afgesloten met een verlies van 95 miljoen euro. Volgens de subtopper uit de Premier League is dit vooral een gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, waardoor veel wedstrijden zonder publiek zijn gespeeld.

De recettes van wedstrijden vielen terug naar 2,3 miljoen euro, tegenover 112,3 miljoen euro een seizoen eerder. Daarnaast werden er nog heel wat andere evenementen afgelast, die hadden moeten plaatsvinden in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium. Het stadion werd in april 2019 geopend. Het verlies aan inkomsten bleef enigszins beperkt wegens verhoogde inkomsten uit tv-rechten.

„De resultaten zijn een weerspiegeling van de moeilijke periode die we doormaakten tijdens de pandemie”, zegt Spurs-voorzitter Daniel Levy. „We kregen met niet minder dan drie lockdowns te maken, al is dat allemaal niets in vergelijking met het persoonlijke leed dat de pandemie heeft veroorzaakt.”

Bij Tottenham speelt onder meer de Nederlandse international Steven Bergwijn.

Eddy Leppens wint PBA-toernooi in Korea

16.54 uur: Met overmacht heeft de ook in de Nederlandse driebandencompetitie spelende Belgische biljarter Eddy Leppens een groot PBA een toernooi op zijn naam geschreven.

Het is de eerste keer dat hij in een finale wist te bereiken. In de finale van het Huons kampioenschap versloeg hij met ruime cijfers 4-1 de Koreaan Jae-ho Cho.

De setstanden waren: 15-10, 10-15, 15-8, 15-8 en 15-0.

Leppens kwam met het fraaie gemiddelde van 2.188 over de finish tegen 1.367 voor Cho.

Met zijn overwinning mocht Eddy Leppens een cheque van bijna 75.000 euro in ontvangst nemen, naast een grote beker.

De 51-jarige Leppens toonde zich dolblij met deze overwinning en sprong uit vreugde op het biljart.

Hassan opnieuw op shortlist verkiezing beste atlete van de wereld

16.30 uur: Sifan Hassan behoort voor het derde jaar op rij tot de vijf vrouwen die kans maken om tot beste atlete van de wereld te worden gekozen. Haar naam prijkt op de shortlist die de mondiale atletiekfederatie vrijgaf. Hassan hoort op 1 december tijdens een virtuele uitreiking of ze de ereprijs krijgt van World Athletics.

De 28-jarige hardloopster veroverde afgelopen zomer op de Olympische Spelen het goud op de 5000 en 10.000 meter en won ook nog eens brons op de 1500 meter. Ze is de eerste atlete die de drie afstanden combineerde op een groot kampioenschap. In oktober werd ze gekozen tot Europees atlete van het jaar.

De afgelopen twee jaar greep Hassan steeds naast de titel. In 2020 won de Venezolaanse hink-stap-springster Yulimar Rojas de verkiezing, het jaar daarvoor ging de World Athletics Award naar de Amerikaanse 400-meter hordeloopster Dalilah Muhammad.

Rojas behoort ook dit jaar tot de kandidaten, evenals Faith Kipyegon (1500 meter) uit Kenia, de Amerikaanse Sydney McLaughlin (400 horden) en de Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson-Herah.

Een Nederlandse atleet is nog nooit gekozen tot beste van de wereld. Dafne Schippers stond in 2014 en 2015 ook de shortlist van de verkiezing tot beste vrouwelijke atlete van de wereld, maar de Utrechtse sprintster viel de eer niet ten deel.

Napoli drie maanden zonder geopereerde topscorer

15.03 uur: De Italiaanse voetbalclub Napoli is Victor Osimhen drie maanden kwijt. De Nigeriaanse spits, topscorer van de koploper van de Serie A met vijf doelpunten, onderging dinsdagochtend een operatie aan meerdere botbreuken in zijn gezicht. De artsen hebben onder meer een titanium plaat met schroeven aangebracht. Ze denken dat Osimhen pas eind februari weer voluit kan voetballen.

De spits moest zich zondag in de verloren topper tegen Internazionale (3-2) kort na rust laten vervangen, na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar. In het ziekenhuis constateerden de artsen breuken in de oogkas en het jukbeen. Osimhen bleef ter observatie een nacht in het ziekenhuis.

Ondanks de eerste competitienederlaag van dit seizoen bleef de ploeg van trainer Luciano Spalletti wel aan kop van de ranglijst staan. Napoli heeft na dertien wedstrijden evenveel punten als AC Milan. Inter volgt op 4 punten.

De club uit Napels speelt woensdag in de Europa League tegen Spartak Moskou. De 22-jarige Osimhen tekende in de eerste drie groepswedstrijden voor vier doelpunten.

Leipzig zonder positief geteste trainer en keeper naar Brugge

14.49 uur: De Duitse voetbalclub RB Leipzig gaat zonder hoofdtrainer Jesse Marsch naar België voor het duel met Club Brugge in de Champions League. De Amerikaanse coach heeft positief getest op het coronavirus, net als de Hongaarse keeper Péter Gulácsi van Leipzig. Beiden zijn thuis in quarantaine gegaan.

Assistent-trainer Marco Kurth gaat ook niet mee naar Brugge. Kurth heeft nauw contact gehad met iemand die positief testte op het coronavirus en wordt daarom uit voorzorg ook weggehouden bij de ploeg. Achim Beierlorzer, ook assistent van Marsch, heeft voorlopig de leiding over de ploeg.

Club Brugge staat in groep A op de derde plaats achter Manchester City en Paris Saint-Germain met 4 punten uit vier wedstrijden, Leipzig heeft pas 1 punt. Voor beide ploegen telt daarom woensdagavond in het Jan Breydelstadion alleen de winst. De Duitse club van oud-Ajacied Brian Brobbey kan met een zege na de winterstop nog doorgaan in de Europa League.

Onlangs testte de trainer van Bayern München, Julian Nagelsmann, ook al positief. De 34-jarige trainer ontbrak daardoor eind vorige maand op de bank in de gewonnen uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League (0-4). Nagelsmann werkte de afgelopen jaren bij Leipzig. Hij werd in de zomer opgevolgd door de 48-jarige Marsch.

Waterpoloër Gielen gaat toch weer voor Nederland spelen

13.51 uur: Luuk Gielen keert terug in de Nederlandse waterpoloselectie. De 30-jarige speler liet zich in 2019 naturaliseren tot Duitser, maar kiest nu toch weer voor zijn Nederlandse paspoort.

Gielen koos ervoor om uit te wijken naar Duitsland, omdat hij dacht met dat team een grotere kans te maken op deelname aan de Olympische Spelen. Daarnaast had hij een meningsverschil met Robin van Galen, die tot begin 2019 bondscoach van de Nederlandse mannen was. Nu is dat Harry van der Meer.

„Mijn vertrek was destijds niet leuk, maar dat hebben we al eerder met elkaar uitgepraat”, aldus Gielen in een verklaring. „Misschien had ik me toen niet meer moeten laten naturaliseren, maar ik leefde, trainde en speelde bij Spandau Berlijn jarenlang dag in dag uit met een groot deel van het Duitse nationale team. Dus het voelde niet eens raar om ’waterpolo-Duitser’ te zijn. Maar als het aan mij ligt, zetten we een dikke streep onder die tijd en kijken we nu met Oranje vooruit naar de Spelen van Parijs.” Gielen speelt nu weer in Nederland bij UZSC.

Van der Meer is blij met de terugkeer van Gielen. „Wat er voor mijn tijd allemaal is gebeurd, boeit mij eigenlijk niet”, zegt de bondscoach. „Ik bekijk het heel rationeel. Luuk is een topspeler die we met zijn ervaring en kwaliteiten heel erg goed kunnen gebruiken als midachter en schutter. Het blijft elke keer weer een loodzware opgave om de Spelen te halen, maar met Luuk erbij wordt de kans simpelweg ietsje groter. Natuurlijk zullen de oudere spelers hem in het begin vast nog wel een beetje plagen met zijn keuze voor Duitsland. Maar ik weet zeker dat ze ook liever mét dan tégen hem spelen.”

Dest en Dembélé na blessures terug in selectie FC Barcelona

13.24 uur: Sergiño Dest en Ousmane Dembélé maken deel uit van de selectie van FC Barcelona voor de thuiswedstrijd van woensdag tegen Benfica in de Champions League. Beide spelers ontbraken zaterdag in de ontmoeting met Espanyol (1-0) vanwege blessures. Dembélé maakte begin deze maand in de met 1-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev als invaller zijn rentree na lang blessureleed, maar de Franse aanvaller hield daar een nieuwe kwetsuur aan over.

Trainer Xavi, die tegen Espanyol zijn debuut maakte, heeft ook Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong opgenomen in zijn groep van 22 man. Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri, Sergio Agüero en Sergi Roberto ontbreken vanwege blessures.

FC Barcelona staat na vier speelronden op de tweede plaats met 6 punten. Benfica heeft 4 punten. Bij winst plaatst Barcelona zich, na koploper FC Bayern München, voor de achtste finales.

België trekt premies olympische en paralympische sporters gelijk

12.53 uur: België gaat paralympische sporters even hoge premies geven als olympische sporters. Vanaf Parijs 2024 krijgen de sporters die meedoen aan de Olympische en Paralympische Spelen dezelfde beloning. Australië besloot in september al om de beloningen voor goud, zilver en brons gelijk te trekken.

Op de Spelen van afgelopen zomer in Tokio leverden goud, zilver en brons de olympische sporters uit België respectievelijk 50.000, 30.000 en 20.000 euro op. De paralympiërs kregen respectievelijk 15.000, 10.000 en 7500 euro voor een plek op het podium.

„Ik vind het heel belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen olympische en paralympische atleten”, zegt de Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi. „Alle atleten werken bijzonder hard naar de Spelen toe en leveren knappe sportieve prestaties. Het is dan ook logisch dat hun inspanningen op eenzelfde wijze beloond worden. Onze paralympiërs verdienen evenveel respect en waardering als onze olympische atleten.”

Sportkoepel NOC*NSF liet onlangs weten dat er in Nederland nog wel verschil is tussen de bonus voor een olympische en een paralympische medaille, maar dat die steeds kleiner wordt. NOC*NSF zegt na de Winterspelen het „stelsel van de medaillebonussen te evalueren en bezien of daar een verandering in gewenst is.”

NOC*NSF maakt, als het om de ondersteuning van sporters en de bijdragen aan hun trainings- en wedstrijdprogramma’s gaat, geen onderscheid tussen sporters die naar de Olympische of Paralympische Spelen of andere topsportevenementen gaan.

Peter Hyballa ziet avontuur opnieuw voortijdig beëindigd

11.56 uur: Peter Hyballa is opnieuw voortijdig vertrokken bij een club. De 45-jarige coach heeft na iets meer dan twee maanden het veld moeten ruimen bij het Duitse Türkgücü München. Bij zijn vorige werkgever, het Deense Esbjerg FC, hield de Duitser het maar een weekje langer vol.

In Nederland was Hyballa actief als trainer van NEC en NAC Breda.

Spaanse voetbalclub Elche stuurt trainer weg

11.45 uur: Het Spaanse Elche heeft Fran Escriba ontslagen. De 56-jarige trainer moet vertrekken na de nederlaag van 3-0 tegen Real Betis van afgelopen weekeinde.

Elche heeft na veertien speelronden 11 punten en staat daarmee op de achttiende plek in La Liga. Alleen Getafe en Levante doen het slechter. Escriba was sinds februari coach van Elche. Hij wist de club afgelopen seizoen in La Liga te houden door op de slotspeeldag Athletic Club met 2-0 te verslaan.

SC Heerenveen sluit jaar ondanks corona af met 2,8 miljoen winst

11.43 uur: SC Heerenveen heeft in het afgelopen seizoen een nettowinst geboekt van 2,8 miljoen euro. Dat is, gezien alle beperkingen vanwege het coronavirus, een meevaller voor de Friese club.

Heerenveen dankt de winst aan uitgaande transfers, onder meer van Chidera Ejuke naar CSKA Moskou. Ook de fans, van wie velen hun seizoenkaart verlengden, hebben bijgedragen aan de zwarte cijfers.

„Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar de steun en de loyaliteit van onze supporters, sponsoren, vrijwilligers en iedereen die achter de club is blijven staan, was de afgelopen tijd meer dan ooit onmisbaar”, zegt Cees Roozemond, algemeen directeur van SC Heerenveen. „Ik ben er trots op dat onze trouwe achterban de club zo massaal is blijven steunen. Mede dankzij hen kunnen we optimistische cijfers presenteren in een loodzwaar coronajaar.”

Hertha BSC geeft niet-gevaccineerde spelers in quarantaine geen geld

11.20 uur: Het Duitse Hertha BSC betaalt spelers die het coronavirus oplopen en niet gevaccineerd zijn geen salaris zolang ze in quarantaine zitten. Dat zegt technisch directeur Fredi Bobic dinsdag tegen Bild.

Hertha, waar de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Deyovaisio Zeefuik, Javairo Dilrosun en Daishawn Redan voetballen, is al meerdere keren getroffen door een coronauitbraak in de selectie. Inmiddels zouden vrijwel alle spelers zijn gevaccineerd. Vorige maand besloot Hertha al dat ongevaccineerde spelers zelf hun coronatesten moesten betalen.

Indiase schaker maakt deelnemersveld Tata Steel Chess compleet

09.58 uur: De organisatie van Tata Steel Chess heeft het deelnemersveld rond. De Indiase schaker Santosh Gujrathi Vidit doet begin volgend jaar voor de derde keer mee in Wijk aan Zee. De 27-jarige Vidit is de nummer 23 van de wereldranglijst.

De grootmeester uit India won in 2018 de Tata Steel Challengers. Een jaar later eindigde hij als zesde bij de masters. Vidit is na Viswanathan Anand de beste schaker van India. Hij heeft een eigen YouTube-kanaal met ruim 200.000 abonnees.

Het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee vindt plaats van 14 tot en met 30 januari. De organisatie maakte vorige maand al de namen van dertien deelnemers bekend. Jorden van Foreest verdedigt zijn titel. De 22-jarige Utrechter werd begin dit jaar de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi sinds Jan Timman in 1985. Verder doen onder anderen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, de Amerikaanse nummer 2 van de wereld Fabiano Caruana en Anish Giri mee.

Dertiende zege op rij basketballers Phoenix Suns in NBA

07.55 uur: De Phoenix Suns hebben hun dertiende overwinning op rij geboekt in de NBA. De verliezend finalist van vorig seizoen won met 115-111 bij San Antonio Spurs. De Suns verloren bij de start van de competitie in oktober drie van hun eerste vier wedstrijden, maar zijn sindsdien ongeslagen.

Devin Booker nam tegen de Spurs 23 punten voor zijn rekening, Deandre Ayton maakte 21 punten en pakte veertien rebounds. Alleen Golden State Warriors presteert dit seizoen vooralsnog beter dan de Suns. De Warriors hebben vijftien wedstrijden gewonnen en pas twee verloren. De ploeg uit Salt Lake City staat in het westen aan kop, gevolgd door Phoenix Suns.

In het oosten leidt Brooklyn Nets. De basketballers uit New York vierden tegen Cleveland Cavaliers hun dertiende zege van het seizoen: 117-112. Kevin Durant was topscorer bij de Nets met 27 punten. Chicago Bulls ging voor eigen publiek hard onderuit tegen Indiana Pacers: 77-109. De Bulls bleven op twaalf zeges staan en incasseerden hun zesde nederlaag, waarmee ze op de tweede plek staan in het oosten.