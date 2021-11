Sport Kort: Populaire Indiër maakt deelnemersveld Tata Chess compleet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Indiase schaker maakt deelnemersveld Tata Steel Chess compleet

09.58 uur: De organisatie van Tata Steel Chess heeft het deelnemersveld rond. De Indiase schaker Santosh Gujrathi Vidit doet begin volgend jaar voor de derde keer mee in Wijk aan Zee. De 27-jarige Vidit is de nummer 23 van de wereldranglijst.

De grootmeester uit India won in 2018 de Tata Steel Challengers. Een jaar later eindigde hij als zesde bij de masters. Vidit is na Viswanathan Anand de beste schaker van India. Hij heeft een eigen YouTube-kanaal met ruim 200.000 abonnees.

Het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee vindt plaats van 14 tot en met 30 januari. De organisatie maakte vorige maand al de namen van dertien deelnemers bekend. Jorden van Foreest verdedigt zijn titel. De 22-jarige Utrechter werd begin dit jaar de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi sinds Jan Timman in 1985. Verder doen onder anderen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, de Amerikaanse nummer 2 van de wereld Fabiano Caruana en Anish Giri mee.

Dertiende zege op rij basketballers Phoenix Suns in NBA

07.55 uur: De Phoenix Suns hebben hun dertiende overwinning op rij geboekt in de NBA. De verliezend finalist van vorig seizoen won met 115-111 bij San Antonio Spurs. De Suns verloren bij de start van de competitie in oktober drie van hun eerste vier wedstrijden, maar zijn sindsdien ongeslagen.

Devin Booker nam tegen de Spurs 23 punten voor zijn rekening, Deandre Ayton maakte 21 punten en pakte veertien rebounds. Alleen Golden State Warriors presteert dit seizoen vooralsnog beter dan de Suns. De Warriors hebben vijftien wedstrijden gewonnen en pas twee verloren. De ploeg uit Salt Lake City staat in het westen aan kop, gevolgd door Phoenix Suns.

In het oosten leidt Brooklyn Nets. De basketballers uit New York vierden tegen Cleveland Cavaliers hun dertiende zege van het seizoen: 117-112. Kevin Durant was topscorer bij de Nets met 27 punten. Chicago Bulls ging voor eigen publiek hard onderuit tegen Indiana Pacers: 77-109. De Bulls bleven op twaalf zeges staan en incasseerden hun zesde nederlaag, waarmee ze op de tweede plek staan in het oosten.