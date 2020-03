In Italië mogelijk tot 3 april helemaal geen sportwedstrijden meer

Dit in verband met de uitbraak van het coronavirus in vooral het noorden van het land. CONI vraagt de regering de maatregel per decreet af te kondigen.

Er worden sinds de uitbraak niet veel sportwedstrijden meer gehouden in Italië. In de Serie - de hoogste voetbalklasse - gaan nog wel wedstrijden door, maar dan zonder publiek. Aan het overleg bij CONI namen maandag vrijwel alle belangrijke sportbonden deel. De verwachting is dat de regering snel gehoor gaat geven aan het verzoek.

Vooralsnog vallen de Champions League en de Europa League in het voetbal niet onder deze maatregel, omdat die onder toezicht van de UEFA plaatsvinden.