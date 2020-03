Sportverbod in heel Italië, ook geen Serie A

Bekijk ook: Regering Italië gooit hele land op slot

De overkoepelende olympische Italiaanse organisatie CONI had eerder op de dag opgeroepen tenminste tot 3 april geen sportwedstrijden in het land meer te houden. Dit in verband met de uitbraak van het coronavirus in vooral het noorden. CONI vroeg de regering namens vrijwel alle sportbonden de maatregel per decreet af te kondigen.

Voetbalwedstrijden in het kader van de Champions League en de Europa League vallen niet onder deze maatregel, omdat die onder toezicht van de UEFA plaatsvinden. Juventus, Napoli, Atalanta Bergamo, Milan en AS Roma strijden nog in Europees verband.

Er werden sinds de uitbraak al niet veel sportwedstrijden meer gehouden in Italië. Wel werd maandag nog, zonder publiek Sasssuolo - Brescia gespeeld.

Italië kampt met een snel stijgend aantal corona-slachtoffers. Inmiddels (maandagavond) nadert het aantal geregistreerde besmettingsgevallen de 10.000, tot dusver zijn 463 personen overleden. Daartegenover staat dat ook 724 patiënten genezen zijn verklaard.