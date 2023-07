Oranje traint twee dagen voor duel met Vietnam bijna compleet

Beerensteyn raakte vorig weekend in de wedstrijd tegen Portugal (1-0) geblesseerd, Van der Gragt viel donderdag tegen de VS (1-1) uit. Bij terugkomst in basiskamp Tauranga bleken donderdag zowel Van der Gragt als vleugelverdedigster Pelova ziek te zijn geworden. Zij zijn „op de terugweg”, aldus een woordvoerster. Pelova volgde zondag in Tauranga als enige speelster een alternatief programma.

Bondscoach Andries Jonker zei deze week dat er op het cricketveld niet 11 tegen 11 gespeeld kon worden en hij daarom zondag op een kleiner veld 8 tegen 8 zou trainen. Beerensteyn hoopte hij dit WK nog in actie te zien, maar of dit bij de groepswedstrijd tegen Vietnam al het geval zou zijn, durfde hij niet met zekerheid te zeggen. Van Pelova en Van der Gragt zei hij al dat ze „gewoon ziek” waren en „niets ernstigs” onder de leden hadden.

Victoria Pelova was er niet bij tijdens de training van Oranje. Ⓒ Soccrates

Oranje vliegt maandag naar het zuidelijk gelegen Dunedin, waar het dinsdag de laatste groepswedstrijd speelt. In die Nieuw-Zeelandse stad kan het voorafgaand aan die wedstrijd nog één keer op een geschikt trainingsveld 11 tegen 11 spelen.