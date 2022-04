Pep Guardiola steunt blunderende doelman

Vooral over het tweede doelpunt van Liverpool werd lang nagesproken. Door een gigantische blunder van Zack Steffen konden The Reds de score verdubbelen. De doelman van City kreeg een terugspeelbal niet weggewerkt en daar profiteerde Sadio Mané dankbaar van. Toch wilde Guardiola na afloop niet de schuld in de schoenen van de keeper schuiven.

„Dat was een incident”, aldus Guardiola over zijn reservekeeper. „In balbezit blijven is normaal gesproken een van zijn kwaliteiten, hier zal hij alleen maar van leren. Ik heb nog niet gesproken met hem, maar hij staat stevig in zijn schoenen.”

Van Dijk ziet Liverpool onnodig in de problemen komen tegen City

Virgil van Dijk was vooral blij met de uitslag van de halve finale van de FA Cup tussen zijn Liverpool en Manchester City. „Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we een finale tegen Chelsea of Crystal Palace mogen spelen”, zei de aanvoerder van het Nederlands elftal. „De FA Cup is denk ik de enige prijs die we met deze spelersgroep de laatste jaren niet hebben gewonnen.”

Liverpool leidde bij rust met 3-0 op Wembley. Sadio Mané scoorde tweemaal. Ibrahima Konaté opende de score met een kopbal. „Die voorsprong had niet meer in gevaar mogen komen”, zei Van Dijk. „We kregen ook kansen om vaker te scoren. Nu scoorde City vroeg in de tweede helft. Daarna gingen ze er weer in geloven.”