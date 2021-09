Mark Parsons baalt alleen van het resultaat tegen Tsjechië: ’Doorgaan op ingeslagen weg’

„Ik ben natuurlijk erg teleurgesteld over het resultaat, maar juist blij met alle andere prestaties die we vanavond geleverd hebben”, aldus Parsons na afloop van de kwalificatiewedstrijd voor het WK. „We waren erg dominant en sterk.”

„Dit was de zwaarst denkbare openingswedstrijd van de WK-kwalificatiereeks. Natuurlijk hoop je op een andere wedstrijd, maar we hebben Tsjechië te respecteren. Ze speelden sterk en gedisciplineerd. In de tweede helft waren we beter aan de bal.”

Lange tijd keek Nederland tegen een achterstand aan, maar Vivianne Miedema redde tien minuten voor tijd een punt voor haar ploeg. Ondanks de valse start, benadrukte Parsons dat er niet meer druk op de ketel staat voor het volgende duel. „Ik wil de rust bewaren, maar dat staat los van hoe belangrijk deze WK-kwalificatiereeks is. Er staat niet meer druk op de volgende wedstrijd tegen IJsland, want bij dit topteam is er bij elke wedstrijd sprake van druk. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg.”

De Leeuwinnen vervolgen dinsdag de WK-kwalificatiereeks met een uitwedstrijd tegen IJsland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2023, dat in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden.