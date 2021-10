Spanning om te snijden: wordt Jeffrey Herlings wereldkampioen?

Sport

Francesco Bagnaia schenkt met fout Fransman Fabio Quartararo wereldtitel MotoGP

Het wereldkampioenschap in de MotoGP is twee grands prix voor het einde beslist. De Fransman Fabio Quartararo mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. De 22-jarige coureur van Yamaha eindigde in de Grote Prijs van Emilia Romagna als vierde en dat bleek na de finish voldoende voor de titel. Hij is i...