Nog meer pech Jumbo-Visma: Tratnik mist Giro na ongeval

De Sloveen Jan Tratnik werd vrijdag tijdens een trainingsritje van zijn fiets gereden door een auto en liep daardoor een knieblessure op. Uit een MRI-scan in het ziekenhuis bleek dat hij zaterdag niet van start kan gaan in de Giro.

Jumbo-Visma laat de 21-jarige Brit Thomas Gloag naar Italië komen om Tratnik te vervangen. „De inschrijving was al gesloten, maar we hebben daar een oplossing voor weten te vinden”, aldus ploegleider Marc Reef. „Het mocht nog van de UCI. Tom stond al klaar en wist sinds de val van Tratnik dat het telefoontje kon komen. De vluchten zijn geboekt, nu moeten er vanuit Nederland nog wat fietsen komen. We zijn allerlei zaken aan het regelen om het mogelijk te maken dat hij hier zaterdag kan starten.”

Jumbo-Visma beleeft een rommelige aanloop naar de eerste grote ronde van dit jaar. Robert Gesink en de Noor Tobias Foss moesten zich begin deze week terugtrekken voor de Giro omdat ze positief hebben getest op het coronavirus. Jos van Emden en de Australiër Rohan Dennis werden aangewezen als hun vervangers, maar donderdag werd bekend dat ook Van Emden corona heeft. Daarop voegde de teamleiding Sam Oomen toe aan de Giro-equipe, waarin Koen Bouwman de enige andere Nederlander is.

„Jan deed op een brede, rechte weg zijn laatste trainingsblokje voor de tijdrit van zaterdag”, aldus Reef. „Tot een vrouwtje in een postorderautootje de weg overstak en hem totaal over het hoofd zag. Natuurlijk is dit een klap, voor hem en ook voor het team na de coronagevallen die we al hebben gehad. Maar we komen wel weer met een sterke vervanger. Tom heeft de hele voorbereiding meegedraaid, is op hoogtestage geweest en hij sloot onlangs de Ronde van Romandië af als elfde.”

Jumbo-Visma gaat met Roglic voor de eindzege in de Giro. De eerste grote ronde van het jaar begint in de regio Abruzzen met een individuele tijdrit over 19,6 kilometer van Fossacesia langs de kust naar Ortona.