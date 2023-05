Nog meer pech Jumbo-Visma? Tratnik na ongeval in ziekenhuis

Jan Tratnik Ⓒ ANP/HH

Het noodlot blijft Jumbo-Visma achtervolgen in de aanloop naar de start van de Giro d’Italia. Vrijdagmiddag liet de ploeg weten dat Jan Tratnik in het ziekenhuis is beland nadat hij betrokken is geraakt bij een ongeluk tijdens een training.