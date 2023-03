VIDEO Doldrieste Sivasspor-fan slaat Fiorentina-middenvelder een bloedneus

In de slotfase had de zojuist ingevallen Gaetano Castrovilli net de 1-4 eindstand op het bord gezet, waarna het duo het veld betrad. Een van hen verkocht Bianco een klap in het gezicht, waarna hij nog een tijdje over het veld rende alvorens stewards hem grepen.

De 20-jarige middenvelder hield er een flinke bloedneus aan over. Gelukkig lijkt het mee te vallen met Bianco. In de kleedkamer poseerde het Fiorentina-talent alweer met de schade voor social media.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Het was het tweede incident van de avond met Turkse fans. Bij Fenerbahçe-Sevilla was doelman Marko Dmitrovic - die vorige maand al in Eindhoven werd belaagd - het slachtoffer nadat een uit het publiek gegooide aansteker op zijn hoofd belandde.