Live: Max Verstappen jaagt vanaf pole op perfecte afsluiter

Volg de race van minuut tot minuut via Telesport. Verslaggever Erik van Haren is ter plekke en doet live verslag (zie onderaan dit bericht) via Twitter.

Verstappen startte slechts tweemaal eerder vanaf pole. De kopman van Red Bull kijkt uit naar de wedstrijd op het circuit van Yas Marina. „Het was een zwaar seizoen, met veel wedstrijden in korte tijd. Ik krijg nu de kans om mooi af te sluiten.”

Verstappen won dit jaar de jubileumrace van de Formule 1 op Silverstone (70th Anniversary Grand Prix) en eindigde nog negen keer op het podium (zes keer tweede en drie keer derde). Hij heeft nog een kleine kans om als tweede te eindigen in het kampioenschap achter wereldkampioen Lewis Hamilton. Dat zou dan ook meteen zijn beste eindklassering zijn.

Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes starten respectievelijk van de tweede en derde positie.