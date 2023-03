Georgische tovenaar Kvaratskhelia aan basis zege koploper Napoli op Atalanta

De koploper zette Atalanta met 2-0 aan de kant en kan zo langzamerhand gaan aftellen naar de eerste landstitel sinds 1990. Napoli heeft, met nog twaalf speelronden te gaan, een voorsprong van 18 punten op Inter. De nummer 2 verloor vrijdag met 2-1 van Spezia.

Khvicha Kvaratskhelia zette Napoli na een uur spelen op fraaie wijze op voorsprong. De Georgiër zette de verdedigers van Atalanta met twee mooie kapbewegingen op het verkeerde been en schoot de bal vervolgens hard en hoog in het doel (1-0).

Verdediger Amir Rrahmani kopte Napoli een kwartier voor tijd, uit een hoekschop, op 2-0. Bij Atalanta, dat op de zesde plaats staat, deed Oranje-international Marten de Roon de gehele wedstrijd mee. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer ontbraken met blessures.

Lazio gelijk tegen Bologna

Lazio heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie genoegen moeten nemen met een gelijkspel bij Bologna. Beide elftallen wisten niet te scoren: 0-0. Bij Bologna had middenvelder Jerdy Schouten een basisplek en viel aanvaller Joshua Zirkzee in.

Lazio liet met het puntenverlies de kans liggen om naar de tweede plaats te stijgen. Internazionale heeft nu nog 1 punt voorsprong op Lazio.

Lazio verraste vorig weekeinde koploper Napoli (0-1), maar verloor vervolgens dinsdag in de achtste finales van de Conference League in eigen stadion van AZ: 1-2. De return in Alkmaar is komende donderdag.