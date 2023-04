VIDEO Griekse topper loopt compleet uit de klauw: hooligans bestormen veld

Ze gooiden stoeltjes die ze van de tribunes hadden gesloopt naar de politie en staken vuurwerk af. De oproerpolitie zette traangas en wapenstokken in om de hooligans van het veld te verdrijven.

AEK had de topper in de Griekse kampioenspoule op het veld van Olympiakos met 3-1 gewonnen, dankzij twee doelpunten in de slotfase. De thuisclub haakte daardoor definitief af in de titelstrijd en heeft nu 9 punten minder dan AEK en Panathinaikos.

Na het fluitsignaal helemaal los

Eigenaar Evangelos Marinakis van Olympiakos meldde zich in de slotfase langs de zijlijn. Hij was woedend op de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa vanwege de strafschop die AEK had gekregen en waaruit de 1-2 viel. Direct na het laatste fluitsignaal ging het helemaal mis. De spelers van AEK vluchtten de catacomben in terwijl de hooligans van Olympiakos het veld op kwamen.

Het Griekse voetbal heeft regelmatig te maken met supportersgeweld.