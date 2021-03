Spaanse media: ’Lionel Messi geniet weer van het voetbal onder Ronald Koeman’

Sergino Dest en Lionel Messi vieren een feestje Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Barcelona won zondag met 1-6 op bezoek bij Real Sociedad op de verjaardag van trainer Ronald Koeman en spits Antoine Griezman. Daarnaast werd Lionel Messi de speler met de meeste optredens in het eerste van Barcelona. Kers op de taart was het sterke optreden van Sergino Dest die zijn eerste goals maakte. Kortom, de Spaanse media hadden genoeg om over te schrijven.