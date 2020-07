Tegenvaller voor Barça en Marc-André ter Stegen

De Duitse international heeft al geruime tijd last van zijn rechterknie. Hij bleef tijdens de afsluitende competitiewedstrijd bij Deportivo Alavés (0-5) aan de kant. Op 8 augustus speelt Barça in de achtste finales van de Champions League thuis tegen Napoli. Het eerste duel eind februari in Italië eindigde in 1-1.

Ter Stegen zou de operatie deze zomer het liefst zo lang mogelijk willen uitstellen om in de Champions League actief te kunnen blijven. Als hij echter door zijn aanhoudende knieklachten niet meer in staat is om op topniveau te presteren, wordt de ingreep waarschijnlijk al op korte termijn uitgevoerd. De Braziliaanse reservekeeper Neto zou Barcelona dan in de Champions League en in het begin van het nieuwe seizoen van dienst moeten zijn.

Ter Stegen (28), die vanaf 2014 bij Barcelona onder contract staat, is dicht bij een nieuwe verbintenis. Nog voor het begin van het nieuwe seizoen gaat hij volgens de Spaanse voetbalpers voor drie jaar bijtekenen. Zijn huidige contract loopt nog door tot medio 2022.