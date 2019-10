Verstappen kijkt uit naar jubileumrace

„Het is altijd fijn om terug te zijn in Austin en het is tof dat ik hier mijn 100e race mag afwerken”, laat de veelbesproken Nederlander van Red Bull weten. „Ik hou echt van het circuit hier. Het is vrij hobbelig en er is een mooie combinatie van ouderwetse bochten. Die maken het tot een mooi circuit.”

Na zijn teleurstellende zesde plek in Mexico wil Verstappen terugslaan in Amerika. „Het lijkt erop dat onze auto vrij competitief zal zijn. Vorig jaar was het een leuke race. Ik kwam toen goed terug en pakte een podiumplek (Verstappen werd tweede achter Kimi Räikkönen, red). Er is hier veel mogelijk. Er kan makkelijk worden ingehaald. Dat maakt het interessant. De zesde plek in Mexico was niet waar we op hadden gehoopt. Onze auto was ontzettend snel, maar terugkeren van plek 20 is niet slecht natuurlijk na alles wat er eerder in de race gebeurde.”

Verstappen pakte aanvankelijk pole position in Mexico, maar die werd hem na een paar uur ontnomen. Verstappen kreeg een gridstraf, omdat hij volgens de wedstrijdleiding geen snelheid minderde tijdens een gele vlag-situatie na de crash van Valtteri Bottas. De Limburger gaf dat na afloop ook eerlijk toe en bekende eveneens dat hij wel had meegekregen dat Bottas was gecrasht. Uiteindelijk moest hij vanaf P4 starten, maar sloeg het noodlot al snel toe in de vorm van een lekke band.

„Voor Austin hebben we een tussenstop in Los Angeles voor het Hollywood F1 Festival, daar kijk ik zeer naar uit. Het is cool om het publiek te vermaken met een paar donuts (een spectaculaire move met een Formule 1-auto, red.).”

