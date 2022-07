United betaalt Ajax bonus per wedstrijd voor Martinez

In het vijfjarig contract van de Argentijn staat overigens wel een limiet. ,,Het gaat om maximaal dertig wedstrijden in alle competities per jaar, dus om twee miljoen euro per seizoen”, aldus Verweij. ,,Ik denk dat financieel directeur Susan Lenderink met een telraam in de Johan Cruijff ArenA zit”, voegt chef Sport Marcel van der Kraan daar lachend aan toe. Vaak zijn bonussen moeilijk te realiseren. Maar in dit geval lijkt Ajax dat eenvoudig te kunnen doen. Afgelopen seizoen speelden de Mancunians 49 duels, maar normaal gesproken is dat dik over de vijftig wedstrijden.