Momentje ‘zonder erg’ voor Verstappen in training

De eerste sessie op Interlagos werd geteisterd door regenval. Ook Max Verstappen kende in de laatste minuten een momentje, maar de Nederlander, die geen tijd neerzette op de natte baan, slaagde er wel in om zijn bolide uit de bandenstapel te houden.

Ondanks zijn crash was Albon wel de snelste man op de baan in de eerste vrije training. De Britse Thai ging rond in 1.16,142 en hield daarmee Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.16,693) achter zich. Sebastian Vettel noteerde in zijn Ferrari de derde tijd (1.17,041) en zorgde er op die manier voor dat de top drie door drie verschillende teams werd gevormd.

De tweede vrije training begint om 19.00 uur. De GP van Brazilië is de voorlaatste race van het jaar. Over twee weken wordt het seizoen in Abu Dhabi afgesloten. Lewis Hamilton (381 punten) is al zeker van de wereldtitel. Verstappen (235) is met Ferrari-coureurs Charles Leclerc (249) en Vettel (230) in een strijd om plek drie verwikkeld. Nummer twee Bottas (314) is buiten bereik voor het drietal.