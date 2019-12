EK kortebaan: Heemskerk en Toussaint overtuigend naar halve finale

Toussaint, eerder deze week al goed voor goud op de 100 meter en brons op de 200 meter rugslag, was met 26,04 de snelste in de series. Het verschil met de nummer 2, de Tsjechische Simona Kubova, was meer dan een halve seconde.

Heemskerk tikte op de 200 meter vrij aan na 1.55,03. Ze was de snelste van allemaal, voor de jonge Tsjechische Barbora Seemanova. Het verschil bedroeg zes honderdsten.

Joeri Verlinden plaatste zich op de 50 meter vlinderslag ternauwernood voor de halve finales. Met een tijd van 23,10 eindigde hij in de series als zestiende op de geschoonde lijst. De snelste tijd in de series kwam op naam van de Rus Oleg Kostin: 22,52.

Jesse Puts kwam op de 100 meter vrije slag niet door de series. Zijn 47,88 was de 23e tijd. De Rus Vladislav Grinev was de snelste: 46,16.