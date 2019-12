EK kortebaan: Kamminga en Toussaint pakken opnieuw gouden medailles

De 24-jarige Katwijker was zaterdag de beste op de 100 meter schoolslag, twee dagen nadat hij al de 200 school had gewonnen. Kamminga zette in de finale met 56,06 seconden een nieuw Nederlands record neer. Op de 50 school pakte de pupil van coach Mark Faber brons in het 25 meterbad van Glasgow. Met de gemengde estafetteploeg zwom Kamminga naar het zilver op de 4x50 wissel.

Wit-Russische favoriet

Ilja Chymanovich uit Wit-Rusland ging de finale van de 100 school in als favoriet. De Wit-Rus had in de halve finales met 55,89 het Europese record van de Brit Adam Peaty verbeterd. Chymanovich ging een dag later in de eindstrijd hard van start en lag na twee baantjes ruim aan kop, maar Kamminga kwam daarna sterk opzetten. De Katwijker zwom op de laatste 25 meter met machtige slagen weg bij de Wit-Rus, die in 56,42 genoegen moest nemen met het zilver. De Italiaan Fabio Scozzoli pakte het brons in 56,55.

Kamminga wist dat hij waarschijnlijk een persoonlijk record moest zwemmen om wederom goud te pakken. Met 56,06 dook hij in de finale onder de nationale toptijd die hij in oktober had neergezet in Amsterdam (56,20). Kamminga pakte al zijn individuele medailles in Glasgow in recordtijden. Hij heeft nu zowel op de lange- als kortebaan alle Nederlandse records op de schoolslag op zijn naam staan.

Toussaint

Ook Kira Toussaint pakte weer een gouden medaille. De 25-jarige rugslagspecialiste was ook de beste op de 50 meter rugslag. Toussaint zwom naar het goud in 25,84 seconden, iets boven haar Nederlands record dat ze in de halve finales had aangescherpt tot 25,75.

Toussaint won deze week in het 25 meterbad in Glasgow al goud op de 100 rug en brons op de 200 rug. Met de estafetteploegen veroverde ze ook goud (4x50 vrij) en zilver (4x50 wissel gemengd).

Kira Toussaint Ⓒ EPA

Verlinden

Joeri Verlinden bleef steken in de halve finales van de 50 vlinder. De 31-jarige Limburger, die zich op het nippertje bij de laatste zestien had geschaard, eindigde als laatste in zijn race in 22,97 seconden. Het betekende de veertiende tijd in een veld van zestien zwemmers.