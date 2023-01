Premium Het beste van De Telegraaf

Colombiaan wil het liefst weer schitteren in Tour de France Egan Bernal hoopvol na horrorcrash: ’Maar lastig te zeggen of ik ooit weer zo goed word’

Door Stijn Joris

Egan Bernal tijdens de presentatie voor de Vuelta a San Juan. Ⓒ Getty Images

De Ronde van San Juan is voor Egan Bernal (26) een nieuwe test om te zien of hij zichzelf kan herpakken na een vreselijke ongeval, dinsdag precies één jaar geleden. De Colombiaanse Tour de France-winnaar is hoopvol, maar nog niet verlost van alle twijfel. „Het is lastig om te zeggen of ik ooit weer zo goed word als in 2019.”