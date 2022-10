Piekende Michael van Gerwen: ’Dan zullen ze nu weer stil zijn’

Darts

Price verpest feestje voor Van Duijvenbode en dartsfans in Amsterdam

Dirk van Duijvenbode was zondagavond in de Amsterdamse AFAS Live dichtbij de winst in de World Series of Darts. Maar de Nederlandse darter kwam in een zinderende finale net te kort tegen Gerwyn Price, de nummer 1 van de wereld. Met een stand van 10-10 ging Auberginius in de beslissende leg onderuit....