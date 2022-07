Sebastian Vettel zegt Formule 1 na dit seizoen vaarwel

Vettel maakte dat donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije bekend op een net aangemaakt Instagram-account. De 35-jarige Duitser debuteerde in 2007 namens Sauber – als vervanger van Robert Kubica – in de Formule 1. Hij werd namens Red Bull Racing vier keer op rij wereldkampioen, van 2010 tot en met 2013.

De 53-voudig Grand Prix-winnaar rijdt sinds vorig seizoen voor Aston Martin. Na vijftien jaar houdt hij het dus voor gezien. De naam van zijn landgenoot Mick Schumacher zingt in de wandelgangen rond als zijn mogelijke opvolger. Vettel is na Lewis Hamilton (103 overwinningen) en landgenoot Michael Schumacher (91) de coureur met de meeste zeges.

Vettel reed tussen 2015 en 2020 voor Ferrari, waar hij er niet in slaagde om de Mercedes-hegemonie te doorbreken. De resultaten bij Aston Martin zijn ook niet zoals gehoopt. ,,Dit is een moeilijke beslissing geweest en ik heb er lang over nagedacht”, stelt Vettel. ,,Aan het einde van het jaar zal ik meer tijd nemen om te bekijken waar mijn focus hierna op komt te liggen. Het is duidelijk voor mij dat ik, als vader, meer tijd wil doorbrengen met mijn familie.”

In april dit jaar sprak Sebastian Vettel exclusief met De Telegraaf en was hij zeer kritisch over onder meer het (klimaat)beleid van de Formule 1.