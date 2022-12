Schulting boekt alweer vijfde wereldbekerzege dit seizoen

Vorige week won de drievoudig olympisch kampioene in Almaty de 1500 meter en pakte ze zilver op de 500 meter. Bij het tweede wereldbekerweekeinde op rij in de grootste stad van Kazachstan stonden drie Nederlandse shorttracksters in de finale van de 500 meter. Selma Poutsma ging twee rondes voor het einde onderuit, terwijl ze op de tweede plaats achter Schulting lag. Yara van Kerkhof profiteerde van die valpartij en pakte brons, achter Schulting en de Poolse Natalia Maliszewska.

Itzhak de Laat greep bij de mannen net naast een medaille op de 500 meter. Hij eindigde als vierde. De winst ging naar de Pool Diané Sellier. Kay Huisman werd tweede in de B-finale.

Velzeboer onderuit

Xandra Velzeboer, dit seizoen vaak succesvol in de wereldbeker, ging in de finale van de 1500 meter onderuit en eindigde daardoor op de zevende en laatste plaats. De Canadese Courtney Sarault pakte het goud door de Belgische Hanne Desmet op de streep af te troeven. Stijn Desmet, de jongere broer van Hanne, eindigde bij de mannen ook als tweede. Hij moest alleen de ongenaakbare Koreaan Park Ji-won voor zich dulden. De Nederlander Friso Emons kwam als zesde over de streep.