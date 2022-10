Go Ahead krijgt Excelsior in twee minuten op de knieën

Go Ahead verloor zijn laatste wedstrijd begin september tegen Feyenoord, waarna achtereenvolgens twee overwinningen en vier gelijke spelen volgden. Met name door de slechte seizoensstart stond de ploeg echter nog altijd maar op de vijftiende plaats, vijf plekken onder Excelsior.

Reda Kharchouch was in de openingsfase dreigend namens de bezoekers, waarna Excelsior-keeper Stijn van Gassel redding bracht op schoten van Philippe Rommens en Bobby Adekanye. De doelman was vijf minuten voor rust echter kansloos, nadat Willum Willumsson op aangeven van Adekanye binnenschoot, 1-0.

De volgende vlotte combinatie twee minuten later was ook meteen weer raak, dit keer was Willumsson de aangever en Adekanye de afmaker: 2-0. Excelsior was na rust dicht bij de aansluiting via Lazaros Lamprou, maar het was aan de andere kant Isac Lidberg die na een dieptepass van Jamal Amofa de 3-0 maakte. Lamprou deed nog wat terug namens Excelsior, maar verder kwamen de bezoekers niet. Go Ahead neemt met de zege de tiende plek over van Excelsior, dat nu elfde staat.

