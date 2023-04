Mathieu van der Poel glorieus winnaar Parijs-Roubaix na lekke band Wout van Aert

Van der Poel koerste eigenlijk heel deze editie van Parijs-Roubaix aanvallend en sterk. Het duurde wel lang voordat hij de concurrentie kwijt was. Op ruim 15 km voor de meet kwam hij alleen met Van Aert te zitten, maar niet veel later reed de onfortuinlijke Belg lek en waren zijn kansen op de zege verkeken.

Maar Van der Poel reed zondagmiddag om te winnen en dat deed hij dan ook zeer terecht. Hij volgt met de zege Dylan van Baarle op, die vorig jaar won. Jasper Philipsen, teamgenoot van Van der Poel, sprintte nog naar de tweede plek. Van Aert werd derde.

Koersverloop:

Jumbo-Visma brak de legendarische kasseienklassieker op 102 km voor de meet al open, toen titelverdediger Van Baarle het gas opentrok voor kopman Van Aert, die juist net was terugggekeerd na materiaalpech. Van der Poel kon mee en niet veel later trapte Jumbo-man Christophe Laporte nogmaals hard op de pedalen. Alleen Stefan Küng, Madis Mihkels en John Degenkolb konden volgen.

Het peloton was helemaal aan brokken gereden door het wielergeweld van de grote mannen. Voor het zestal reed nog een vroege vluchtersgroep (met Sjoerd Bax), maar zij wisten heel goed dat het meer voor de sponsoren was, dan voor de eindzege.

Jumbo in ondertal

Ondertussen kreeg Laporte een mechanisch defect en werd er wel flink doorgereden. Het inmiddels vijftal kwam bij de vluchtersgroep, terwijl ook Mads Pedersen en het Italiaanse fenomeen Filippo Ganna waren aangesloten. Een kopgroep van 12 man, waarbij het opvallend was dat Van Aert nog de enige Jumbo-man was. Van der Poel zag ondertussen Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch van zijn Alpecin-ploeg erbij komen en was ineens in een numerieke meerderheid. Dat was vooraf niet verwacht en totaal niet naar de zin van Jumbo-Visma natuurlijk.

De Nederlandse wielerformatie kreeg ondertussen nog een klap te verwerken: Van Baarle viel in het Bos van Wallers hard en moest opgeven. Zo was het vorig jaar de mooiste wielerdag uit zijn leven en nu eindigde Parijs-Roubaix in mineur voor de Nederlander. Eerder was Peter Sagan - in zijn laatste Hel van het Noorden - al zo hard onderuitgegaan dat hij moest opgeven. Het regende dus valpartijen en opgaves.

Van der Poel aan het slopen

Met slimme ploegentactiek ging Van der Poel 50 km voor de finish weg, verdekt achter de op kop rijdende Philipsen. Het zorgde ervoor dat de kopgroep wat uit elkaar viel. MvdP ging een paar kilometer later nóg een keer en toen kreeg hij er steeds minder mee in zijn wiel. Van Aert kon volgen en ploegmaat Philipsen ook. Even later kwamen er nog wat terug, maar toen Van der Poel nogmaals versnelde, kon echt alleen zijn rivaal Van Aert volgen.

Van der Poel had zich blijkbaar voorgenomen om de koers op de moeilijkst mogelijke manier te winnen: door iedereen te slopen. Maar de Belg wilde niet als duo wegrijden en dus kwamen Küng, Philipsen, Pedersen, Degenkolb en Ganna er weer bij. Deze kopgroep ging op weg naar de gevreesde kasseien Carrefour de l’Arbre. Er ontstond wel even een impasse: wie ging er nog wegrijden?

Lekke band

Nou, Van der Poel natuurlijk. Op 16,8 km voor de iconische finish in het Velodrome gaf hij weer gas. Op een technische manier probeerde hij Van Aert en de rest te lossen, maar dat lukte niet. Vervolgens ging Degenkolb hard onderuit. Het startsein voor Van Aert om weg te rijden. Wat een ontknoping in de Hel van het Noorden. Van Aert kreeg één man in zijn wiel: Van der Poel.

Op het slecht denkbare moment leek de Belg echter lek te rijden. Het was gedaan. Van der Poel was weg en werd niet meer bijgehaald.