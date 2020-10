Liverpool geeft voorsprong bij Everton tot twee keer toe weg

Na de veegpartij bij Aston Villa (7-2) voorafgaand aan de interlandperiode vloog Liverpool uit de startblokken op Goodison Park. Sadio Mané schoot al na drie minuten een voorzet van Andy Robertson achter doelman Jordan Pickford. Die deed nog geen twee minuten later in negatief opzicht van zich spreken, door Virgil van Dijk te torpederen.

De aanvoerder van Oranje ging in buitenspelpositie achter de bal aan, en werd op de achterlijn letterlijk besprongen door Pickford. Omdat Van Dijk buitenspel stond, werd de overtreding van Pickford niet bestraft. Maar voor Van Dijk was de schade groot. Hij kon door de actie van Pickford niet verder en bij Liverpool houdt iedereen het hart vast dat de Nederlander niet lang buitenspel zal staan.

Met Joe Gomez als invaller voor Van Dijk verspeelde Liverpool een kwartier later de voorsprong. Michael Keane kopte raak uit een voorzet van James Rodriguez. Halverwege de tweede helft bracht Mo Salah Liverpool na een misser van Yerri Mina weer aan de leiding, maar het laatste woord was aan Dominic Calvert-Lewin.

Wijnaldum invaller

De kersvers Engels international kopte tien minuten voor tijd een voorzet van Lucas Digne prachtig in. Georginio Wijnaldum zat bij Liverpool op de bank en mocht pas in de slotfase invallen, nadat eerst Everton door een rode kaart voor Richarlison tot tiental was gereduceerd.

Jordan Henderson leek Liverpool diep in blessuretijd toch nog aan de zege te helpen, maar na interventie van de videoscheidsrechter werd die goal afgekeurd. Mané, de man van de assist, had buitenspel gestaan. Woensdag treedt Liverpool in de Johan Cruijff ArenA voor de Champions League aan tegen Ajax.

