Voorlopig geen voetbal in Frankrijk

"Het collectieve belang staat boven alles. Prioriteit is nu om de epidemie in te dammen, de meest kwetsbare mensen te beschermen en verplaatsingen te voorkomen", staat in een verklaring. In vrijwel heel Europa liggen de competities nu stil. In Engeland valt op korte termijn een beslissing over de Premier League.

De Europese voetbalfederatie UEFA overlegt dinsdag met alle nationale bonden over de voortgang van de competities, zowel landelijk als Europees. Ook het doorgaan van het EK van komende zomer is dan onderwerp van gesprek.

Nog een weekend voetbal

In Duitsland wordt komend weekeinde nog ’gewoon’ gevoetbald, maar de organisatie wil de competitie daarna tot begin april stilleggen vanwege het coronavirus. Dat voorstel heeft het bestuur van de DFL, de Duitse voetballiga, gedaan aan de clubs uit de hoogste twee afdelingen. Maandag nemen ze daar gezamenlijk een besluit over.

De wedstrijden in de komende speelronde worden allemaal in lege stadions gespeeld. Publiek is niet welkom bij de wedstrijden in de Bundesliga en de tweede Bundesliga, waarin wel het duel Hannover 96 - Dynamo Dresden is afgelast. Twee spelers van Hannover zijn besmet met het coronavirus en de hele selectie is daaom thuis in quarantaine geplaatst.

In de hoogste klasse staat onder meer de derby Borussia Dortmund - Schalke 04 op het programma. Koploper Bayern München speelt zaterdag in de hoofdstad bij 1. FC Union Berlin. De DFL heeft alle fans opgeroepen zich aan de voorschriften te houden en dus ook niet naar de stadions te komen om de spelers buiten toe te juichen.