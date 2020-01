Mikuru Suzuki prolongeert titel bij WK darts voor vrouwen

Bij afwezigheid van Fallon Sherrock, die op het PDC WK geschiedenis schreef door op een wereldkampioenschap als eerste vrouw van een man te winnen, was in de O2 Arena de strijd tussen Suzuki en Ashton de gedroomde finale. Het was een gevecht tussen de nummers twee en één van de plaatsingslijst.

Suzuki nam overigens ook deel aan het recente PDC WK. Naast Sherrock was zij de tweede vrouwelijke deelneemster. De 37-jarige Japanse strandde toen in de eerste ronde, waarin ze met 2-3 in sets verloor van James Richardson. Ashton gaf bij een eerdere editie ook al eens acte de présence bij het WK van de prestigieuze bond PDC. De Britse dartster verloor destijds met 1-3 in sets van de Nederlander Jan Dekker.

Ashton domineerde bij de vrouwen het darts binnen de BDO van 2015 tot en met 2018. In die periode werd ze vier keer op rij wereldkampioen. Nu zwaait Suzuki met twee opeenvolgende eindzeges de scepter. In de finale werd het nooit echt spannend, ook al eindigde twee van de drie sets wel in 3-2 in legs.

Suzuki kreeg als winnares van het BDO WK slechts 8000 Britse ponden. Aanvankelijk was de hoofdprijs nog vastgesteld op 20.000 ponden. Vanwege tegenvallende kaartverkoop en sponsorinkomsten werd een week voor aanvang van het mondiale eindtoernooi het prijzengeld teruggeschroefd. Daarop besloot Sherrock zich op het allerlaatste moment terug te trekken. Zij verdiende met haar plek in de derde ronde bij het PDC WK zelfs al 25.000 Britse ponden.

