Fitte Depay terug bij Lyon

Hij fungeert als aanvoerder. De nieuwe trainer Rudi Garcia benoemde hem bijna twee weken als vaste captain van Lyon. Door een dijbeenblessure kon Depay zijn nieuwe rol nog niet invullen. Tegen Lille begint hij om 21.05 uur aan zijn honderdste competitiewedstrijd voor zijn Franse club. Ploeggenoot Kenny Tete zit op de bank.

Depay zat bij Oranje in Belfast op 16 november tegen Noord-Ierland (0-0) nog op de tribune. Hij had de dagen daarvoor amper kunnen trainen vanwege een hamstringblessure. Drie dagen later stond stond Depay tegen Estland (5-0) wel in de basis, maar hij keerde na rust niet meer terug op het veld.

Met een hernieuwde hamstringblessure meldde Depay zich weer in Lyon, tot flinke ergernis bij zijn coach Garcia. Volgens de Franse trainer had hij beter niet kunnen spelen voor Oranje, dat al zeker was van kwalificatie voor het EK.

Strootman

Olympique Marseille heeft in de Franse competitie de vijfde opeenvolgende zege geboekt. De uitwedstrijd tegen Angers werd met 2-0 gewonnen door de ploeg van Kevin Strootman, die de hele wedstrijd meedeed.

Morgan Sanson schoot Marseille na een kwartier op voorsprong en vlak voor rust maakte Dimitri Payet er vanuit een strafschop 0-2 van. Ook in de vier voorgaande wedstrijden scoorde Marseille twee keer.

Door de zegereeks is Marseille koploper Paris Saint-Germain tot op twee punten genaderd. PSG heeft wel twee duels minder gespeeld.

Het duel tussen Girondins de Bordeaux en Nîmes Olympique werd voor een klein half uur stilgelegd omdat boze Bordeauxsupporters het veld betraden. Zij uitten hun ongenoegen over het feit dat een kritisch spandoek, met betrekking tot het bestuur, van hen werd verwijderd. Na een oponthoud van ongeveer twintig minuten werd de wedstrijd hervat, met de getoonde boodschap op het spandoek duidelijk zichtbaar.

Bordeaux won met 6-0 en Josh Maja scoorde drie keer.