Fiorentina ontslaat Iachini en haalt Prandelli terug als hoofdtrainer

Als vervanger van Iachini heeft Fiorentina Cesare Prandelli aangetrokken. Prandelli was eerder van 2005 tot en met 2010 de coach in Florence en leidde de club naar twee vierde plaatsen in de Serie A in 2008 en 2009.

Fiorentina, waar Franck Ribery en Sofyan Amrabat spelen, staat momenteel op de twaalfde plek in de Serie A met acht punten. De ploeg won twee keer en speelde twee keer gelijk. Drie keer werd verloren.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Serie A