Definitief: Phillip Cocu nieuwe trainer van Vitesse

„Vitesse is een warme club met sportieve ambities, waar ik als speler prachtige herinneringen heb liggen. Om hier nu als trainer terug te keren, vervult mij uiteraard met trots. Het is voor mij de juiste club op het juiste moment”, aldus Cocu. „Natuurlijk komt de club uit een uitdagende situatie en een lastige competitiestart, maar ik geloof in de kwaliteit van de spelers en kijk ernaar uit om met het team en de staf aan de slag te gaan.”

Cocu kan zijn beoogde assistent Chris van der Weerden niet direct meenemen naar Vitesse. De nieuwe hoofdtrainer van de Arnhemmers had graag de samenwerking met zijn trouwe rechterhand weer opgepakt, maar Van der Weerden is sinds dit seizoen assistent van trainer Dirk Kuyt bij ADO Den Haag en de Haagse club wil de ervaren trainer niet kwijt. Mogelijk dat Van der Weerden, die eerder samenspeelde met Cocu bij Vitesse en PSV en zijn assistent was bij PSV, Fenerbahce en Derby County, in een later stadium alsnog aansluit, maar Cocu zal het in eerste instantie zonder hem moeten doen. Marink Reedijk gaat hem als assistent terzijde staan, maar Vitesse geeft aan, dat er nog naar een andere assistent wordt gezocht.

Geen eenvoudige klus

Cocu begint aan een klus die niet eenvoudig is, want Vitesse staat na een tumultueuze zomer met een leegloop van de selectie en zoektocht naar een nieuwe eigenaar slechts veertiende in de Eredivisie met vijf punten uit zeven duels. Vitesse hoopt aan de hand van de nieuwe trainer, die met PSV driemaal landskampioen werd, de weg omhoog in te zetten, terwijl Cocu zijn vastgelopen trainersloopbaan nieuw leven hoopt in te blazen. De 101-voudig Oranje-international vertrok in 2018 bij PSV voor een avontuur bij het Turkse Fenerbahce, dat slechts van korte duur was. Bij zijn tweede buitenlandse avontuur, bij Championship-club Derby County, werd hij na iets meer dan een jaar ontslagen.

Technisch directeur Benjamin Schmedes is verguld met de aanstelling van Cocu: „We zijn zeer verheugd en ook trots dat we Phillip Cocu kunnen presenteren als onze nieuwe hoofdtrainer. Omdat we snel hebben kunnen schakelen, kan de eerste training na de korte break direct door hem geleid worden. De prettige gesprekken met Phillip hebben bevestigd dat hij uitstekend in het beoogde profiel past. Hij kent de club en de competitie goed, beschikt over veel nationale en internationale ervaring, straalt rust uit en was ook nog direct beschikbaar. Bovenal is hij de juiste persoon om onze speelstijl verder te ontwikkelen. Phillip staat voor een focus op balbezit, met een drang naar voren en een bepaalde intensiteit, maar dat wel met een stabiele basis en een pragmatische benadering. Wij zijn ervan overtuigd dat Phillip de weg omhoog kan vinden met onze ploeg.”