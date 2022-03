Ajax mist Mazraoui in halve finale KNVB-beker tegen AZ

De rechtsback heeft zondag een knieblessure opgelopen in het verloren duel met Go Ahead Eagles (2-1). „We weten nog niet wat er precies aan de hand is”, zei trainer Erik ten Hag. „We moeten de exacte diagnose nog stellen en tasten ook nog in het duister.”

Jurriën Timber keert waarschijnlijk terug in de selectie van Ajax. „Hij heeft goed getraind”, zei trainer Erik ten Hag over zijn centrale verdediger. „We moeten nog even kijken of hij nog een reactie krijgt. Anders is hij er gewoon bij.”

Brian Brobbey ontbreekt ook nog in Alkmaar. De spits traint wel gedeeltelijk weer mee met Ajax. „De thuiswedstrijd tegen Benfica in de Champions League is een reële optie voor hem”, verwees Ten Hag naar het duel van 15 maart met de recordkampioen van Portugal.

André Onana verdedigt het doel van Ajax tegen AZ. Hij vervangt Remko Pasveer, die een vinger heeft gebroken en acht weken rust moet houden.

