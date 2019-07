Supersub Beerensteyn bijt op haar tong: ’Ja, lastig...’

Nog voor haar invalbeurt in de 55e minuut was de aanvalster al trending topic op Twitter. De roep om de Haagse was groot, zo bleek. Uiteindelijk brak Oranje met Beerensteyn in de gelederen wederom de ban. Vijf keer viel ze dit toernooi in en vier keer hielp ze direct of indirect een gelijke stand om te buigen in een voorsprong. Natuurlijk was er na afloop vreugde vanwege de overwinning, maar volop genieten lukte Beerensteyn toch niet.

„Ik had gehoopt te spelen, want ik ben in vorm. Maar goed, als ik het vanaf de bank moet doen, wil ik energie brengen en alles doen om te winnen”, zei ze, terwijl ze op haar tong moest bijten om politiek correct te blijven. „Vind ik dat lastig? Ja”, stelde ze eerlijk. Of bondscoach Sarina Wiegman haar eigenlijk nog wel langer op de bank kán houden? Beerensteyn weet het niet. „Ja, lastig. Ze houdt het in ieder geval heel lang vol, dus ik denk het wel. Het is voor mij beter om geen al te hoge verwachtingen te hebben. Anders valt het alleen maar tegen.”

Lees de hele reportage in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van maandag 1 juli