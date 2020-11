Derde vrije training op Turkse glijbaan valt in het water

De regen in Istanbul bleek een grote spelbreker. Het circuit was voor de coureurs nauwelijks begaanbaar, met de nodige spins tot gevolg. Ook op vrijdag was de baan al spekglad, toen onder droge omstandigheden, vanwege het nieuwe asfalt dat pas twee weken is neergelegd.

Hoewel er vrijdagavond in allerijl nog andere auto’s de baan op werden gestuurd om extra rubber neer te leggen, mocht dat mede door de neerslag niet baten. Veel coureurs hielden het zaterdag na een paar rondjes op intermidates of de pure regenbanden voor gezien. Max Verstappen reed bijvoorbeeld zes rondjes op de intermediates, zeg maar de tussenband, en noteerde wel verreweg de snelste tijd: 1.48,485. Lewis Hamilton en Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi reden helemaal geen getimede ronde.

Het regende zaterdagochtend in Istanbul. Ⓒ REUTERS

Ook voor de rest van de zaterdag en zondagmorgen is er kans op regen rond Istanbul Park, waar het met een temperatuur van twaalf graden ook koel is. De kwalificatie staat vooralsnog gepland voor 13.00 uur Nederlandse tijd, de race start zondag om 11.10 uur.

