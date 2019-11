AZ-Ajax tóch niet in Alkmaar

De club had er na de demontage van het dak op gerekend de topper weer in eigen huis te kunnen afwerken. Uit onderzoek van het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is volgens algemeen directeur Robert Eenhoorn gebleken dat het AFAS Stadion weer veilig is. Maar de gemeente wil niet meewerken, schrijft de club.

„Op voor AZ inmiddels onbegrijpelijke gronden lijkt de gemeente Alkmaar het besluit te gaan nemen dat het AFAS Stadion niet vrijgegeven kan worden voor publiek voor de thuiswedstrijd tegen Ajax op 15 december.”

AZ speelde sinds een deel van dak van het stadion begin augustus instortte de meeste van zijn thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Maar AZ kan voor de wedstrijd tegen Ajax niet uitwijken naar Den Haag. De gemeente heette in september AZ welkom tot aan de winterstop, maar maakte meteen al een uitzondering voor het duel met de Amsterdams club op 15 december. De stad wil geen supporters van Ajax in Den Haag uit vrees voor een confrontatie tussen de harde kernen van ADO en Ajax. Fans van Ajax zijn al jaren niet welkom bij de uitwedstrijden tegen ADO.

AZ meldt dat er sprake is van een impasse. „De gemeente Alkmaar stelt voortdurend aanvullende vragen die in de beleving van AZ geen relatie hebben met het veilig kunnen spelen en vrijgeven van het stadion. Daarmee ontstaat een impasse die voor AZ onontwarbaar lijkt, omdat het niet helder is vanuit de gemeente Alkmaar wanneer men wel tevreden is”, aldus de club.

Een woordvoerster van AZ zegt dat de club goede hoop heeft dat de club er nog uitkomt met de gemeente.