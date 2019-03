Wozniacki bij laatste zestien Indian Wells

Wozniacki, die dit jaar de Australian Open op haar naam schreef, treft in de achtste finales de Amerikaanse Sloane Stephens of de Russische Daria Kasatkina. De 27-jarige Wozniacki won het toernooi van Indian Wells in 2011. Vorig jaar strandde ze in de kwartfinales tegen Kristina Mladenovic uit Frankrijk.

