Fernando Alonso houdt zich niet in: ’Voor bepaalde mensen gelden andere regels’

De 40-jarige Spanjaard ging op het Sochi Autodrom in de hectische openingsfase van de race rechtdoor in bocht twee. Op hoge snelheid ontweek hij vervolgens de barricades, die daar staan om te verhinderen dat coureurs tijd kunnen winnen. Iets wat hij tijdens zijn ronde op weg naar de grid al had geoefend.

Alonso, de wereldkampioen van 2005 en 2006, verbaasde zich donderdag op het Istanbul Park over de ophef en de vragen over zijn actie. „Het bevestigt veel dingen. Bijvoorbeeld dat voor bepaalde mensen andere regels gelden.”

De Alpine-coureur, ondervond dat dit seizoen aan den lijve, zo verklaarde hij. „Ik ben dit jaar al vaak de idioot geweest. Ik ben meerdere keren ingehaald door coureurs die een geasfalteerde uitloopstrook gebruikten. Er werd nooit actie ondernemen door de stewards en er waren ook geen vragen bij de volgende race.”

Alonso ziet het ook bij andere coureurs gebeuren. Zo kreeg Yuki Tsunoda dit jaar al twee keer een tijdstraf vanwege het overschrijden van de witte lijn bij de uitgang van de pitstraat, terwijl Lando Norris in Rusland na een vergelijkbaar vergrijp buiten schot bleef. „Laten we kijken wie de volgende keer in de fout gaat, welke nationaliteit hij heeft en welke straf hij krijgt.”