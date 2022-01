In Portugal positief geteste Vitesse-drietal terug in Nederland

Het drietal is zes dagen langer dan hun ploeggenoten in Alcantarilha in de Algarve geweest. Daar zaten zij in zelfisolatie in het resort, waar Vitesse de tenten had opgeslagen voor het trainingskamp. De spelers konden pas vliegen als zij een negatieve pcr-test konden overleggen. Een medewerkster van Vitesse is al die tijd bij de spelers gebleven om hen te begeleiden en ondersteunen.

Waar Ajax de vier positief geteste spelers tegen de coronaregels van Portugal en Nederland in met een privé-vliegtuig naar Nederland vervoerde, daar besloot Vitesse zich wel aan de regels te houden. Gevolg is wel dat het drietal een aantal trainingen heeft moeten missen, omdat ze op hun hotelkamer alleen wat kracht- en conditietrainingen konden doen. Wat dit betekent voor hun inzetbaarheid in de uitwedstrijd tegen Feyenoord moet de komende dagen duidelijk worden.