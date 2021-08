Zwitser 15 seconden sneller dan nummer twee op parcours van 11,1 kilometer Stefan Bissegger vernedert concurrentie in tijdrit Benelux Tour

Stefan Bissegger was dinsdag een klasse apart. Ⓒ Getty Images

Stefan Bissegger heeft de tweede etappe van de Benelux Tour gewonnen. De Zwitser van EF Education-Nippo was met een tijd van 12.08 minuten de beste in de tijdrit over 11,1 kilometer met start en finish in Lelystad.