Twente verlengt contract Van Wolfswinkel, Cerny, Smal en Hilgers

De huidige nummer 5 van de Eredivisie, besloot ook de optie in het contract van de jonge middenvelder Max Bruns te lichten. Hij ligt daardoor tot de zomer van 2024 vast.

De club uit Enschede besloot niet door te gaan met aanvaller Denilho Cleonise. De optie in zijn aflopende contract werd niet gelicht. De 21-jarige Cleonise speelde dit seizoen elf wedstrijden in de Eredivisie, voornamelijk als invaller. Hij scoorde één keer.

Wout Brama, Virgil Misidjan en Julio Pleguezuelo hebben eveneens een aflopend contract, maar daarin zit geen optie op verlenging. De clubleiding gaat met hen in gesprek over hun toekomst. De trainers Ivar van Dinteren, Adrie Bogers en Nick Segers kregen te horen dat hun verbintenis voorlopig niet wordt verlengd. Mogelijk gebeurt dat later alsnog, als bekend is wie de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente wordt. Ron Jans stopt na dit seizoen.

FC Groningen neemt afscheid van keepers Leeuwenburgh en De Boer

FC Groningen neemt na dit seizoen afscheid van de keepers Peter Leeuwenburgh en Jan de Boer. Leeuwenburgh (29) en De Boer (22) hebben beiden een aflopend contract en dat wordt niet verlengd. Ze zijn bij de nummer 17 van de Eredivisie reserve achter eerste doelman Michael Verrips.

FC Groningen nam Leeuwenburgh in 2021 over van de Zuid-Afrikaanse club Cape Town City. De doelman was in zijn eerste seizoen de vaste nummer 1, maar raakte na de komst van huurling Verrips zijn basisplaats kwijt. Leeuwenburgh, die eerder bij Jong Ajax en FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie speelde, stond 38 wedstrijden onder de lat in de Eredivisie.

De Boer debuteerde in oktober tijdens de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV namens de Groningse hoofdmacht in de Eredivisie. Met de nodige reddingen had hij een belangrijk aandeel in de zege. Het bleef voor De Boer echter bij dat ene optreden. Hij wil volgend seizoen bij een andere club proberen om eerste keeper te worden.

FC Groningen strijdt tegen degradatie uit de hoogste afdeling. De club heeft voor komend seizoen Dick Lukkien van FC Emmen vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer.

Bekijk ook: Lukkien maakt seizoen af bij Emmen ondanks overstap naar Groningen