Twente verlengt contract Van Wolfswinkel, Cerny, Smal en Hilgers

De huidige nummer 5 van de Eredivisie, besloot ook de optie in het contract van de jonge middenvelder Max Bruns te lichten. Hij ligt daardoor tot de zomer van 2024 vast.

De club uit Enschede besloot niet door te gaan met aanvaller Denilho Cleonise. De optie in zijn aflopende contract werd niet gelicht. De 21-jarige Cleonise speelde dit seizoen elf wedstrijden in de Eredivisie, voornamelijk als invaller. Hij scoorde één keer.

Wout Brama, Virgil Misidjan en Julio Pleguezuelo hebben eveneens een aflopend contract, maar daarin zit geen optie op verlenging. De clubleiding gaat met hen in gesprek over hun toekomst. De trainers Ivar van Dinteren, Adrie Bogers en Nick Segers kregen te horen dat hun verbintenis voorlopig niet wordt verlengd. Mogelijk gebeurt dat later alsnog, als bekend is wie de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente wordt. Ron Jans stopt na dit seizoen.