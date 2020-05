Spaanse voetbalclubs mogen in groepen van tien trainen

Een hervatting van de voetbalwedstrijden komt daarmee weer een stap dichterbij in Spanje. Voorzitter Javier Tebas van LaLiga sprak vorige week de hoop uit dat de Spaanse voetbalcompetitie mogelijk op 12 juni weer van start gaat.

Het ministerie van Volksgezondheid versoepelde zaterdag de regels voor topsporters, waarmee de clubs in de eerste en tweede profliga de derde fase van het opstartprotocol ingaan. De vierde en laatste fase is volledige groepstraining, maar dat zal pas mogelijk zijn als het coronavirus verder is beteugeld in het land. Spelers mogen al wel een tijdje individueel trainen op de complexen van de clubs.

Er staan nog elf speelrondes op het programma. FC Barcelona, de club van Frenkie de Jong, heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op Real Madrid. De wedstrijden worden allemaal zonder publiek gespeeld.