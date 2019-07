Simon Yates wint eerste Pyreneeënrit in Tour

De Brit van Mitchelton-Scott was in de sprint te sterk voor zijn twee medevluchters. De Spanjaard Pello Bilbao werd tweede, de Oostenrijker Gregor Mühlberger derde.

Veertig renners besloten na de start in deze eerste rit over Pyreneeën een enorme vluchtgroep te vormen. Hier zaten onder anderen Mike Teunissen en Dylan Groenewegen mee. Het was vooral bedoeld omdat er in de tussensprints punten voor de groene trui waren te vergaren.

Na verschillende koplopers uit de vlucht - waarbij vooral de jarige Simon Clarke lang helemaal vooraan reed - bleven Yates, Bilbao en Mühlberger over bij het begin van de lange afdaling naar de finish.

Het peloton leek het allemaal wel te geloven. De ploegen met klassementsrenners in de gelederen leek zich al voor te bereiden op de tijdrit in Pau morgen en de klim naar de Tourmalet komende zaterdag. Zelfs de kopmannen op achterstand, zoals Thibaut Pinot en Romain Bardet, leken zich te sparen.

Het peloton is nog niet binnen, een update volgt snel.