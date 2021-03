Geen interlands voor Feyenoorder Marcos Senesi vanwege quarantaineplicht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Feyenoord laat Senesi niet naar Japan gaan

9.20 uur: De Argentijnse verdediger Marcos Senesi van Feyenoord blijft tijdens de interlandperiode in Rotterdam. De 23-jarige Senesi was opgeroepen voor het olympisch elftal van Argentinië, dat twee oefeninterlands speelt in en tegen Japan. Feyenoord ziet het vanwege de coronaproblematiek en quarantaineplicht echter niet zitten om de Argentijn naar Azië te laten afreizen.

Senesi zou in eerste instantie naar het A-elftal van Argentinië gaan maar de WK-kwalificatiewedstrijden die in Zuid-Amerika voor eind maart op het programma stonden zijn afgelast. Vanwege alle reisrestricties zouden de Zuid-Amerikaanse landen amper kunnen beschikken over hun internationals die in Europa spelen.

De Argentijnse bond hoopte dat Senesi dan wel mee zou gaan naar Japan. Aangezien het om oefeninterlands gaat, besloot Feyenoord echter om de verdediger thuis te houden. Argentinië doet komende zomer mee aan het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen van Tokio.

Trainer Dick Advocaat van Feyenoord ziet deze week zeven internationals uitvliegen: Steven Berghuis (Nederlands elftal), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (EK met Jong Oranje), Orkun Kökcü (Turkije), Uros Spajic (Servië) en Robert Bozenik (Slowakije). De Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra blijft net als Senesi in Rotterdam. Sinisterra was in eerste instantie opgeroepen voor de A-ploeg van zijn land.

Tennis: Canadese tiener wint zonder setverlies WTA-toernooi Monterrey

08.15 uur: De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft in Mexico het WTA-toernooi van Monterrey op haar naam geschreven. De nummer 72 van de wereld, 18 jaar oud pas, was in de finale de Zwitserse Viktorija Golubic met 6-1 6-4 de baas. Het is voor de tiener de eerste titel op de WTA Tour.

Fernandez stond de hele week geen set af. Op weg naar de titel versloeg ze maar één geplaatste speelster; in de halve eindstrijd was ze met 7-5 7-5 te sterk voor Sara Sorribes Tormo uit Spanje, de nummer 7 van de plaatsingslijst.

Fernandez heeft een goede staat van dienst in Mexico. Vorig seizoen reikte ze al tot de finale in Acapulco en tot de laatste vier in Monterrey.

Basketbal: Paul bereikt mijlpaal bij absentie James

08.00 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zonder de geblesseerde LeBron James met 111-94 verloren van Phoenix Suns, waar Chris Paul een mijlpaal bereikte. De 35-jarige Paul doorbrak in Phoenix de grens van 10.000 assists en noteerde een triple-double.

Paul is nu de nummer 6 op de lijst van zogenoemde ’All-Time Assist Leaders’ van de NBA. Hij moet grootheden als Steve Nash en Magic Johnson nog voor zich dulden. Nummer 5 Johnson staat op 10.141 assists en deed daar 886 wedstrijden over. Voor Paul was het zijn 1060e wedstrijd. De lijst wordt aangevoerd door John Stockton, die tot 15.806 assists kwam.

Bij de absentie van James was Montrezl Harrell de topschutter aan de zijde van de Lakers, met 23 punten. Dennis Schröder nam een punt minder voor zijn rekening. DeAndre Ayton en Devin Booker waren bij de thuisploeg beiden goed voor 26 punten.

„Ik ben optimistisch. Ik denk dat onze jongens vanavond echt hebben gevochten. We hebben de bal niet zo goed geschoten, maar ik dacht dat we op een heel hoog niveau presteerden”, zei Lakers-coach Frank Vogel, die een aantal werken niet kan beschikken over zijn sterspeler James.

James liep zaterdagavond in het duel met Atlanta Hawks een enkelblessure op. Hij staat naar verwachting zeker zes weken aan de kant, maar mogelijk zelfs nog langer. James blesseerde zich in het tweede kwart van de wedstrijd in een gevecht om de bal met Solomon Hill van de Hawks. Hij lag enige tijd op de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Onderweg naar de kleedkamers sloeg James uit frustratie tegen een stoel.