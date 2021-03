Vitesse stelt Duitser (32) aan als Hoofd Scouting

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vitesse stelt Duitser aan als nieuwe Hoofd Scouting

16.36 uur: Daniel Ebbert is per 1 april de nieuwe Hoofd Scouting van Vitesse. Ebbert komt over van SV Wehen 1926 Wiesbaden, waar hij Hoofd Scouting was en daarnaast ook verantwoordelijk voor alle wedstrijdanalyses. Hij tekent een contract tot medio 2023 in Arnhem.

Ebbert (32) is al ruim tien jaar actief in de voetbalwereld. Hij heeft ervaring opgedaan bij onder meer FC Hansa Rostock, MSV Duisburg, Arminia Bielefeld en 1. FC Koln, de club uit zijn geboortestad. Gedurende de jaren was hij onder meer internationaal scout, verantwoordelijk voor wedstrijdanalyses en video- en datascout. Bij FC Hansa Rostock en SV Wehen 1926 Wiesbaden was hij de afgelopen jaren Hoofd Scouting.

Atletiek: Coe wil iedereen betrekken bij plan voor toekomst

16.32 uur: De mondiale bond World Athletics wil van iedereen weten hoe de toekomst van de sport eruit moet zien. De wereldwijde campagne, die begint met een onderzoek in twaalf verschillende talen, moet uitmonden in een mondiaal plan voor de periode van 2022 tot en met 2030.

Voorzitter Sebastian Coe van World Athletics is van mening dat de sport een grote rol kan spelen in het verbeteren van de wereldgezondheid. „De coronapandemie heeft de behoefte aan fit en gezond blijven duidelijk gemaakt. Atletiek is de meest toegankelijke en beoefende sport ter wereld en kan een sleutelrol spelen om dit te bereiken.”

In plaats van zelf een plan te bedenken, wil Coe de hele wereld erbij betrekken. „Ik wil iedereen die van onze sport houdt aansporen zijn mening te geven. We moeten de stemmen horen van al onze 214 aangesloten bonden en ook van alle atleten, coaches, officials, fans, toernooidirecteuren, sponsors en media”, aldus de Britse preses.

Motorsport: Marquez mist eerste race door armblessure

15.30 uur: Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez mist komende zondag de eerste race van het nieuwe seizoen in de MotoGP. De Spaanse motorcoureur is nog altijd niet voldoende hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste grand prix opliep en die hem uitschakelde voor de rest van het seizoen. Zijn artsen hebben hem afgeraden dit weekeinde in actie te komen in de Grand Prix van Qatar.

Marquez was al niet aanwezig bij de testraces op het circuit van Losail in Qatar, omdat hij zich volledig wilde concentreren op zijn revalidatie. Vijftien weken geleden werd hij nogmaals geopereerd aan de rechterbovenarm vanwege een infectie in het gewricht. Hoewel zijn herstel redelijk voorspoedig verloopt, vinden de artsen van Marquez het verstandiger dat hij zijn herstelplan volgt en nog niet gaat racen.

„Ik zou uiteraard heel graag hebben meegedaan aan de openingsrace van het WK, maar ik moet verstandig zijn en het advies van mijn medische team volgen”, zei de coureur uit het fabrieksteam van Honda, die op 12 april een nieuwe medische controle ondergaat. Dat is een week na de tweede Grand Prix van dit jaar, die ook in Qatar wordt gehouden. Het is daarmee zeer waarschijnlijk dat Marquez ook niet meedoet in de Grote Prijs van Doha op 4 april.

Wielrennen: Kwiatkowski moet rust houden met gebroken rib

15.19 uur: De Pool Michal Kwiatkowski moet voorlopig rust houden. De renner van Ineos Grenadiers blijkt al sinds begin deze maand rond te rijden met een gebroken rib, opgelopen bij een val in de Italiaanse eendagskoers Trofeo Laigueglia. De wereldkampioen van 2014 reed daarna onder meer Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, maar kon daarin niet meedoen om de overwinningen. Zaterdag eindigde de Pool als zeventiende in Milaan-Sanremo.

„Vandaag bleek dat ik een gebroken rib heb”, schrijft Kwiatkowski op Twitter. „Het was geen eenvoudige Italiaanse cyclus na mijn crash in Laigueglia, zowel fysiek als mentaal.” De Pool gaat het voorlopig even rustig aan doen en hoopt dan weer in vorm te raken voor de komende klassiekers. Over twee weken staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Bauke Mollema won de Trofeo Laigueglia, waarin Kwiatkowski na zijn val moest afstappen.

Algemeen: Japan weert ook buitenlandse vrijwilligers op Spelen

15.04 uur: Japan laat tijdens de Olympische Spelen van Tokio ook geen internationale vrijwilligers toe. Dat besluit volgde een paar dagen na de bekendmaking dat er geen overzeese toeschouwers welkom zijn tijdens de Spelen.

Volgens directeur Toshiro Muto was het een vervelende beslissing, die nu al genomen moest worden om een einde te maken aan de onzekerheid voor de vrijwilligers. In totaal meldden ruim 200.000 mensen zich aan als vrijwilliger voor het evenement, waarvan ruim een derde afkomstig is van buiten Japan.

Muto zei dat er wel een uitzondering gemaakt wordt voor „essentiële vrijwilligers”, zoals mensen met specifieke kennis over bepaalde sporten. Het heeft er overigens alle schijn van dat de families van de atleten over vier maanden eveneens niet welkom zijn in Tokio. Daarover moet volgens Muto nog worden besloten.

Turnen: De Munck toegevoegd aan trajectselectie voor EK

12.59 uur: Turner Loran de Munck maakt kans om volgende maand mee te doen aan de EK in Zwitserland. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft de 21-jarige De Munck na twee interne kwalificatiewedstrijden in Den Bosch en Heerenveen toegevoegd aan de zogeheten EK-trajectselectie, die nu bestaat uit tien turners. Nederland mag maximaal zes turners afvaardigen naar de Europese kampioenschappen in Basel, van 21 tot en met 25 april.

De selectie bestaat nu uit Bart Deurloo, Jordi Hagenaar, Jermain Grunberg, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Martijn de Veer, Bram Verhofstad, Epke Zonderland en De Munck. Op 9 april maakt Van Bokhoven bekend welke mannen naar Basel gaan. Van Bokhoven heeft sinds kort ook de vrouwenselectie onder zijn hoede. Vorige week legde Gerben Wiersma zijn functie als bondscoach van de vrouwen neer.

Alleen Deurloo heeft zich bij de mannen geplaatst voor de Olympische Spelen. Zonderland, de olympisch kampioen van Londen 2012, is via de wereldbekercyclus ook min of meer zeker van deelname aan zijn vierde Spelen. De 34-jarige Fries moet echter nog wel een tijdje wachten tot hij zekerheid heeft. Casimir Schmidt hoopt zich bij de EK via de meerkamp te kwalificeren.

Voetbal: Portugal begint zonder verdediger Pepe aan WK-kwalificatie

12.09 uur: De Portugese verdediger Pepe is er bij de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden van zijn land niet bij. De 38-jarige centrale verdediger heeft bij zijn club FC Porto een blessure opgelopen, aldus de Portugese bond.

Pepe viel zaterdag met een spierblessure aan zijn rechterbeen uit in de uitwedstrijd tegen Portimonense, die met 2-1 werd gewonnen. Luis Neto van Sporting is opgeroepen als vervanger van Pepe.

Portugal, de Europees kampioen van 2016, neemt het bij de start van de WK-kwalificatie op tegen achtereenvolgens Azerbeidzjan, Servië en Luxemburg. Ook keeper Rui Patricio is er niet bij.

Voetbal: Wales begint WK-kwalificatiereeks zonder Ramsey

10.45 uur: Wales begint de jacht op een ticket voor het WK van 2022 zonder Aaron Ramsey, een van de belangrijkste spelers uit het elftal. De middenvelder van Juventus ondervindt hinder van een dijbeenblessure.

De 30-jarige Ramsey had al langer last van zijn linkerdijbeen, maar werd toch opgenomen in de selectie. Nu is gebleken dat de duels met België (24 maart) en Tsjechië (30 maart) te vroeg komen. Zaterdag speelt Wales ook nog vriendschappelijk tegen Mexico.

Zonder Ramsey verloor Juventus afgelopen weekend met 1-0 van Benevento. Juve heeft in de Serie A al 10 punten achterstand op koploper Internazionale.

Tennis: Bertens begint met bye in Miami, Rus tegen Bouzkova

10.28 uur: Tennisster Kiki Bertens heeft in de eerste ronde van het grote WTA-toernooi van Miami een bye. In de tweede ronde speelt de nummer 10 van de plaatsingslijst mogelijk tegen de Italiaanse Camila Giorgi, die in de openingsronde tegen een nader te bepalen qualifier speelt.

Arantxa Rus werd gekoppeld aan de Tsjechische Marie Bouzkova, de nummer 47 van de wereld. Diverse grote namen meldden zich af voor het toernooi in Florida, onder wie ook Serena Williams.

Op de maandag gepubliceerde wereldranglijst staat Bertens op de elfde plaats, Rus leverde twee plekken in en staat nu 84e. Bertens wacht dit jaar nog op haar eerste zege; in zowel Doha als Dubai verloor ze in twee sets. Het toernooi van Miami begint dinsdag.

Voetbal: Engelse tv-zenders gaan vrouwenvoetbal live uitzenden

10.10 uur: De Engelse tv-zenders BBC en Sky Sports gaan komend seizoen tientallen wedstrijden uit de hoogste vrouwencompetitie live uitzenden. De Engelse voetbalbond FA heeft een contract voor drie jaar gesloten met de twee grote zenders. De BBC en Sky Sports gaan minimaal 53 en maximaal 66 wedstrijden uit de Women’s Super League live laten zien.

Het Engelse vrouwenvoetbal is tot nu toe alleen te volgen via online-streams. De uitzendrechten voor de Super League zijn nu als ’los’ product verkocht aan de grote tv-zenders. Het zorgt ervoor dat de twaalf clubs uit de Super League hiervan rechtstreeks profiteren. Een deel van de inkomsten gaat ook naar de clubs die een niveau lager spelen, in het Women’s Championship, met als doel om de ontwikkeling van het voetbal in de lagere regionen te stimuleren.

Engeland huisvest volgend jaar het EK voor voetbalsters. Sarina Wiegman, de huidige bondscoach van Oranje, is dan de bondscoach van de Engelse ploeg. Wiegman stapt na de Olympische Spelen van komende zomer over. Heel wat Nederlandse internationals spelen in de Engelse competitie. Zo komen Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord uit voor Arsenal en voetbalt Jackie Groenen voor Manchester United.

Voetbal: Feyenoord laat Senesi niet naar Japan gaan

9.20 uur: De Argentijnse verdediger Marcos Senesi van Feyenoord blijft tijdens de interlandperiode in Rotterdam. De 23-jarige Senesi was opgeroepen voor het olympisch elftal van Argentinië, dat twee oefeninterlands speelt in en tegen Japan. Feyenoord ziet het vanwege de coronaproblematiek en quarantaineplicht echter niet zitten om de Argentijn naar Azië te laten afreizen.

Senesi zou in eerste instantie naar het A-elftal van Argentinië gaan maar de WK-kwalificatiewedstrijden die in Zuid-Amerika voor eind maart op het programma stonden zijn afgelast. Vanwege alle reisrestricties zouden de Zuid-Amerikaanse landen amper kunnen beschikken over hun internationals die in Europa spelen.

De Argentijnse bond hoopte dat Senesi dan wel mee zou gaan naar Japan. Aangezien het om oefeninterlands gaat, besloot Feyenoord echter om de verdediger thuis te houden. Argentinië doet komende zomer mee aan het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen van Tokio.

Trainer Dick Advocaat van Feyenoord ziet deze week zeven internationals uitvliegen: Steven Berghuis (Nederlands elftal), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (EK met Jong Oranje), Orkun Kökcü (Turkije), Uros Spajic (Servië) en Robert Bozenik (Slowakije). De Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra blijft net als Senesi in Rotterdam. Sinisterra was in eerste instantie opgeroepen voor de A-ploeg van zijn land.

Tennis: Canadese tiener wint zonder setverlies WTA-toernooi Monterrey

08.15 uur: De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft in Mexico het WTA-toernooi van Monterrey op haar naam geschreven. De nummer 72 van de wereld, 18 jaar oud pas, was in de finale de Zwitserse Viktorija Golubic met 6-1 6-4 de baas. Het is voor de tiener de eerste titel op de WTA Tour.

Fernandez stond de hele week geen set af. Op weg naar de titel versloeg ze maar één geplaatste speelster; in de halve eindstrijd was ze met 7-5 7-5 te sterk voor Sara Sorribes Tormo uit Spanje, de nummer 7 van de plaatsingslijst.

Fernandez heeft een goede staat van dienst in Mexico. Vorig seizoen reikte ze al tot de finale in Acapulco en tot de laatste vier in Monterrey.

Basketbal: Paul bereikt mijlpaal bij absentie James

08.00 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zonder de geblesseerde LeBron James met 111-94 verloren van Phoenix Suns, waar Chris Paul een mijlpaal bereikte. De 35-jarige Paul doorbrak in Phoenix de grens van 10.000 assists en noteerde een triple-double.

Paul is nu de nummer 6 op de lijst van zogenoemde ’All-Time Assist Leaders’ van de NBA. Hij moet grootheden als Steve Nash en Magic Johnson nog voor zich dulden. Nummer 5 Johnson staat op 10.141 assists en deed daar 886 wedstrijden over. Voor Paul was het zijn 1060e wedstrijd. De lijst wordt aangevoerd door John Stockton, die tot 15.806 assists kwam.

Bij de absentie van James was Montrezl Harrell de topschutter aan de zijde van de Lakers, met 23 punten. Dennis Schröder nam een punt minder voor zijn rekening. DeAndre Ayton en Devin Booker waren bij de thuisploeg beiden goed voor 26 punten.

„Ik ben optimistisch. Ik denk dat onze jongens vanavond echt hebben gevochten. We hebben de bal niet zo goed geschoten, maar ik dacht dat we op een heel hoog niveau presteerden”, zei Lakers-coach Frank Vogel, die een aantal werken niet kan beschikken over zijn sterspeler James.

James liep zaterdagavond in het duel met Atlanta Hawks een enkelblessure op. Hij staat naar verwachting zeker zes weken aan de kant, maar mogelijk zelfs nog langer. James blesseerde zich in het tweede kwart van de wedstrijd in een gevecht om de bal met Solomon Hill van de Hawks. Hij lag enige tijd op de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Onderweg naar de kleedkamers sloeg James uit frustratie tegen een stoel.