Dressuuramazone Van der Putten zegt af in wereldbekerfinale

07:00 uur Dressuuramazone Marieke van der Putten heeft zich teruggetrokken in de wereldbekerfinale in de Amerikaanse stad Omaha. Van der Putten was in het eerste onderdeel, de Grand Prix, op plaats acht geëindigd

Torveslettens Titanium RS2 vertoont lichte koliekverschijnselen, iets wat hij nooit eerder heeft gehad, meldt de bond KNHS. Een enorme domper voor het hele team rond deze combinatie, maar de enige juiste beslissing was om het paard uit de wedstrijd terug te trekken.

Eerder moest Dinja van Liere haar paradepaard Hermès al terugtrekken. De hengst bleek voor aanvang van de wedstrijd niet fit genoeg.

Thamar Zweistra is daarmee de enige Nederlandse die nog van start gaat in de finale kür. Zweistra werd zesde in de Grand Prix.