Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Handbalsters winnen na inhaalrace in oefenduel opnieuw van Zweden

15.24 uur: De handbalsters van Oranje hebben net als vrijdag een zege geboekt op Zweden. In Almere maakte de ploeg van bondscoach Per Johansson in de tweede helft een achterstand ongedaan om met 39-32 te winnen. Vrijdag werd het 31-27 voor Nederland.

Oranje keek zaterdag al snel tegen een 4-0-achterstand aan en bij rust stond Nederland met 21-17 achter. Het werd zelfs 24-17 en Zweden leek ditmaal te gaan winnen. In het laatste kwartier viel de Scandinavische productie echter stil en scoorde Zweden nog maar drie keer.

Laura van der Heijden en Lois Abbingh kwamen beiden zeven keer tot scoren in Almere, zowel Bo van Wetering als Kelly Vollebregt nam vijf doelpunten voor haar rekening.

De handbalsters komen pas in oktober weer bij elkaar. Het EK begint eind november en wordt gespeeld in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.

Zilver zeilsters Van Aanholt en Duetz in Troféo Princesa Sofia

14.06 uur: De zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn bij de strijd om de Troféo Princesa Sofia als tweede geëindigd in de 49'erFX-klasse. Na de afsluitende medalrace stonden alleen de Braziliaanse olympisch kampioenen Martine Soffiatti en Kahena Kunze voor het Nederlandse duo.

Van Aanholt en Duetz waren als nummer 3 van het klassement aan de slotdag begonnen.

Vrijdag had Marit Bouwmeester zich bij de prestigieuze wedstrijd voor de kust van Palma de Mallorca al verzekerd van de eindwinst in de Ilca 6-klasse.

Snelwandelprogramma op Spelen Parijs uitgebreid met teamwedstrijd

12.56 uur: Aan het snelwandelen op de Olympische Spelen van Parijs is een nieuwe teamwedstrijd toegevoegd. De internationale atletiekbond World Athletics heeft een akkoord bereikt met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over een nieuw format met teams die uit één man en één vrouw bestaan. Die leggen in totaal een marathon (42,195 km) af, waarbij ze om en om steeds ruim 10 kilometer snelwandelen.

Het onderdeel vindt op 7 augustus 2024 plaats aan de voet van de Eiffeltoren. Er zullen 25 teams deelnemen, de kwalificatie-eisen worden binnenkort bekendgemaakt. "We kijken uit naar weer een nieuwe gemengde estafette in het olympisch programma, waarbij onze mannelijke en vrouwelijke atleten zich kunnen meten", liet directeur Jon Ridgeon van World Athletics weten. "Het format is bedacht om innovatief, dynamisch en onvoorspelbaar te zijn." De wedstrijd zal ongeveer drie uur duren.

Discuswerpster Van Klinken begint seizoen sterk

10:36 uur Atlete Jorinde van Klinken heeft zich in haar eerste outdoorwedstrijd van dit jaar meteen laten zien. De Nederlandse kwam bij het discuswerpen tot een afstand van 67,05 meter. Dat was haar tweede prestatie ooit en een afstand die ruim ligt boven de internationale limiet (64,20) voor deelname aan de wereldkampioenschappen, komende zomer in Boedapest.

Van Klinken, die een persoonlijk record heeft van 70,22 meter, leverde haar prestatie op de Triton International bij haar laatste poging. Ze moest alleen de Amerikaanse olympisch kampioene Valarie Allman voor zich dulden: 70,25 meter.

De in de VS woonachtige atlete uit Assen, ook actief in het kogelstoten, werd vorig jaar zowel op de EK als de WK vierde bij het discuswerpen. Haar persoonlijk record stamt uit 2021, vorig jaar kwam ze niet in de buurt.

Basketballers Dallas Mavericks missen play-offs

08:46 uur Dallas Mavericks is definitief kansloos om nog een plaats te veroveren in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Door de nederlaag (112-115) tegen Chicago Bulls is zelfs een omweg via de zogenoemde play-in afgesloten. Daarvoor had Dallas, vorig jaar nog finalist in de Western Conference, bij de eerste tien in de divisie moeten eindigen.

Het is daarmee een rampseizoen geworden voor de Mavericks, die in februari nog op de vierde plaats stonden en tegen de Bulls een voorsprong van 15 punten uit handen gaven. In dezelfde divisie behield Los Angeles Lakers een theoretische kans om nog rechtstreeks in de play-offs te belanden. De Lakers versloegen Phoenix Suns, dat aantrad zonder de vedetten Kevin Durant en Chris Paul, met 121-107.

In de oostelijke divisie verzekerde Brooklyn Nets zich van een ticket voor de play-offs. Dat deed de ploeg, die in de transferperiode Kyrie Irving en Kevin Durant zag vertrekken, door Orlando Magic met 101-84 te verslaan.

Dressuuramazone Zweistra overtreft zichzelf in wereldbekerfinale

08:45 uur Dressuuramazone Thamar Zweistra is als vijfde geëindigd in de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha. De uit het Zeeuwse Schore afkomstige amazone zette daarmee met Hexagon’s Ich Weiss haar beste prestatie ooit in een internationaal kampioenschap neer. De Duitse Jessica von Bredow-Werndl won haar tweede wereldbeker op rij.

De Nederlandse afvaardiging in Omaha was drastisch uitgedund door het wegvallen van Dinja van Liere en Marieke van der Putten. Van Liere, een kandidaat voor het podium, moest zich woensdag terugtrekken omdat haar toppaard Hermes N.O.P. niet fit was. Van der Putten zegde kort voor de kür op muziek af nadat haar Deense ruin Torveslettens Titanium RS2 lichte koliekverschijnselen had vertoond. Woensdag was ze nog als achtste geëindigd in de grand prix. Zweistra was begonnen met de zesde plaats.