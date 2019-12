WK handbal: Aan verhuizing naar Park Dome zit een luchtje

De hal wordt verwarmd met enorme heaters die op dieselolie draaien. „Ja, dat heb ik ook gehoord, maar als die niet worden aangezet schijnt het behoorlijk koud te zijn”, zei de topschutter van Oranje, Lois Abbingh.

Tegenstander Rusland is al gewend aan de omstandigheden, want de olympisch kampioen werkte alle wedstrijden af in het Park Dome. „Ach, als je eenmaal aan het spelen bent, ruik je dat toch niet meer”, vervolgt Abbingh. „Dan zit je zo in die wedstrijd. Als ik moet kiezen tussen diesellucht of kou, kies ik voor het eerste. Maar met die randzaken moeten we niet bezig zijn, we moeten zorgen dat we winnen. Dat is onze enige focus.”